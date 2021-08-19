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Роберт Левандовски намерен покинуть «Баварию», клуб оценивает его в € 117 млн

Роберт Левандовски намерен покинуть «Баварию», клуб оценивает его в € 117 млн
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Нападающий Роберт Левандовски хочет получить новый вызов, поэтому рассчитывает покинуть «Баварию» и перейти в другой ведущий европейский клуб до достижения 35-летнего возраста, сообщает Sky Sports. Но клуб не намерен продавать своего нападающего дешевле чем за € 117 млн, что может помешать переходу, отпугнуть потенциальных покупателей.

Ранее Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии. Лучшего игрока определяли представители Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Левандовски набрал 356 из 563 голосов. Второе место в голосовании занял другой форвард мюнхенской команды Томас Мюллер (41), на третьей строчке расположился нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (38).

В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

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