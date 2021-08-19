Источник: Пьянич покинет «Барселону» этим летом

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Миралем Пьянич в ближайшее время покинет каталонскую команду и вернётся в туринский «Ювентус». Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский инсайдер Никола Скира.

«Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус» и ждёт предложения бьянконери. Его агент Фали Рамадани находится в Италии. Вскоре он попытается достичь соглашения с руководством «Ювентуса». Пьянич покинет «Барселону» этим летом», — написал журналист в социальной сети.

Напомним, футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур. В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 встречах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.