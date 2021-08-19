Эмерик Лапорт может перейти в «Ювентус»

Защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может сменить клубную прописку. Об этом сообщает газета Sports IIIustrated.



27-летний игрок сборной Испании интересен туринскому «Ювентусу». Уход Лапорта вероятен, поскольку он потерял место в стартовом составе «горожан», проиграв конкуренцию Джону Стоунзу и Рубену Диашу.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.

Эмерик Лапорт — трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии.

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