Эмерик Лапорт может перейти в «Ювентус»
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Защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может сменить клубную прописку. Об этом сообщает газета Sports IIIustrated.
27-летний игрок сборной Испании интересен туринскому «Ювентусу». Уход Лапорта вероятен, поскольку он потерял место в стартовом составе «горожан», проиграв конкуренцию Джону Стоунзу и Рубену Диашу.
Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.
Эмерик Лапорт — трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии.
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