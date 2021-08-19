КДК РФС наказал «Знамя Труда» за использование поддельных документов

«Знамя Труда» из Орехово-Зуево подверглось наказанию от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. С клуба будут сняты три очка, также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей по итогам матча с «Динамо-2» (Москва) в 3-м туре российского первенства среди команд II дивизиона клубов ФНЛ.
Кроме того, «Знамени Труда» засчитано техническое поражение в этом матче со счетом 0:3. Примечательно, что игра завершилась с аналогичным результатом. КДК РФС наказал «Знамя Труда» за использование клубом поддельных документов, а также умышленное предоставление в Футбольную национальную лигу недостоверной информации.
Кроме того, на 6 месяцев (3 из них условно) дисквалифицирован начальник «Знамени Труда» Алексей Боженов. Он оштрафован на 100 тысяч рублей.
- 19 августа 2021
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