Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС наказал «Знамя Труда» за использование поддельных документов

КДК РФС наказал «Знамя Труда» за использование поддельных документов
Комментарии

«Знамя Труда» из Орехово-Зуево подверглось наказанию от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. С клуба будут сняты три очка, также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей по итогам матча с «Динамо-2» (Москва) в 3-м туре российского первенства среди команд II дивизиона клубов ФНЛ.

Кроме того, «Знамени Труда» засчитано техническое поражение в этом матче со счетом 0:3. Примечательно, что игра завершилась с аналогичным результатом. КДК РФС наказал «Знамя Труда» за использование клубом поддельных документов, а также умышленное предоставление в Футбольную национальную лигу недостоверной информации.

Кроме того, на 6 месяцев (3 из них условно) дисквалифицирован начальник «Знамени Труда» Алексей Боженов. Он оштрафован на 100 тысяч рублей.

Новость по теме
РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича, Слуцкого и Шварца по итогам матчей 4-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021