«Ахмат» оштрафован за появление постороннего человека на поле во время игры с «Динамо»

КДК РФС оштрафовал футбольный клуб «Ахмат» по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Динамо».
«За появление на поле постороннего лица, необеспечение общественного порядка и безопасности, а также за нарушение клубом обязательных требований раздела III Санитарного регламента — оштрафовать ФК «Ахмат» город Грозный на 140 тыс рублей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте РФС.
Также сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решения о наказаниях в отношении тренеров по итогам матчей 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 10 тыс. рублей оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»), на 20 тыс. — Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»). Все они во время матчей выходили за пределы технической зоны, что запрещено регламентом соревнований.
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