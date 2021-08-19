«Ювентус» презентовал третью форму на сезон-2021/2022

«Ювентус» представил третий комплект формы, в котором он планирует выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующее видео пресс-служба клуба разместила в своём «инстаграме».

Футболка выполнена в трёх цветах — жёлтом, синем и белом. Впервые в этой форме футболисты «Ювентуса» сыграют в рамках предсезонных товарищеских матчей. Кроме того, при необходимости этот комплект будет использован во всех турнирах на протяжении сезона.



В минувшем сезоне «Ювентус» не сумел вновь стать чемпионом Италии. Команда набрала 78 очков в 38 турах и заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице Серии А, заполучив право участвовать в Лиге чемпионов благодаря осечке «Наполи». Отставание бьянконери от ставшего чемпионом «Интера» составило 13 очков.