Сегодня Мартин Эдегор подпишет контракт с лондонским «Арсеналом»

Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Мартин Эдегор продолжит карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Мартин Эдегор подпишет свой контракт сегодня. Соглашение будет действовать до июня 2026 года — «Реал Мадрид» также готовит свое официальное заявление», — написал журналист в социальной сети.

В соглашение будет включена опция продления. Ранее стало известно, что «канониры» заплатят за 22-летнего игрока около € 35 млн.



Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии.