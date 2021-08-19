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Сегодня Мартин Эдегор подпишет контракт с лондонским «Арсеналом»

Сегодня Мартин Эдегор подпишет контракт с лондонским «Арсеналом»
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Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Мартин Эдегор продолжит карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Мартин Эдегор подпишет свой контракт сегодня. Соглашение будет действовать до июня 2026 года — «Реал Мадрид» также готовит свое официальное заявление», — написал журналист в социальной сети.

В соглашение будет включена опция продления. Ранее стало известно, что «канониры» заплатят за 22-летнего игрока около € 35 млн.

Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии.

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