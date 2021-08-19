Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«В субботу нас ждёт сложная игра. У «Урала» сменился тренер, это будет его первая домашняя игра. Против «Спартака» они продемонстрировали хорошую игру. Надо сыграть надёжно в обороне», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в матче 4-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1. «Динамо» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков. Замыкают таблицу «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал», которые набрали лишь по одному очку за четыре матча.