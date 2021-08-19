Сандро Шварц: Евгеньев — игрок «Динамо». Не было мыслей по его трансферу в ЦСКА
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о молодых футболистах московского клуба.
«Не напоминайте мне об игроках, которых мы отдали в аренду. В прошлом туре нас уже огорчил Карапузов. Гагнидзе — молодой и талантливый игрок. Да, у него пока не так много игрового времени. Но он будет прогрессировать. Нам же важно сыграть в свой футбол
Евгеньев — наш игрок. Не было мыслей по его трансферу в ЦСКА. Он – важная часть нашей команды. У нас высокая конкуренция, поэтому пока он не попадает в состав.
Последние недели он профессионально выкладывается на тренировках. Рано или поздно он получит возможность сыграть и проявить свои лучшие качества», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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