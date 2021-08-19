Подписи Селихова и Джикии при переходе из «Амкара» в «Спартак» могли подделать

В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей футболистов «Спартака» Александра Селихова и Георгия Джикии, сообщает Properm.



Представитель футбольного агента Сергея Базанова сообщил, что из контракта исчез пункт соглашения об оплате при трансфере. После сделки Селихов и Джикия перешли в московский «Спартак». За выкуп футбольный клуб заплатил «Амкару» 230 и 120 млн рублей соответственно. Футболистам будет выплачено по 20% и 10% от стоимости — это 46 и 12 млн рублей. Пока нет подтверждения, что они получили эти деньги при трансфере. Более того, футболисты не могут отказаться от вознаграждения за продажу в другой клуб.



При изучении материалов юристы заметили, что подписи футболистов отличаются от тех, которые стоят на других документах. Сейчас решается вопрос о проведении графологической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть их предположение. Экспертиза пройдёт вне дела о банкротстве «Амкара».

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