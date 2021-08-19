Подписи Селихова и Джикии при переходе из «Амкара» в «Спартак» могли подделать

В ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей футболистов «Спартака» Александра Селихова и Георгия Джикии, сообщает Properm.
Представитель футбольного агента Сергея Базанова сообщил, что из контракта исчез пункт соглашения об оплате при трансфере. После сделки Селихов и Джикия перешли в московский «Спартак». За выкуп футбольный клуб заплатил «Амкару» 230 и 120 млн рублей соответственно. Футболистам будет выплачено по 20% и 10% от стоимости — это 46 и 12 млн рублей. Пока нет подтверждения, что они получили эти деньги при трансфере. Более того, футболисты не могут отказаться от вознаграждения за продажу в другой клуб.
При изучении материалов юристы заметили, что подписи футболистов отличаются от тех, которые стоят на других документах. Сейчас решается вопрос о проведении графологической экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть их предположение. Экспертиза пройдёт вне дела о банкротстве «Амкара».
- 19 августа 2021
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:23
-
12:23
-
12:20
-
12:13
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
10:57
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:19
-
10:02
-
09:57
-
09:39
-
09:36
-
09:25
-
08:46
-
08:30
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
06:00