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Источник: новым спонсором «Уфы» станет «Газпром нефтехим Салават»

Источник: новым спонсором «Уфы» станет «Газпром нефтехим Салават»
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Новым официальным спонсором футбольного клуба «Уфа» станет компания «Газпром нефтехим Салават». Об этом сообщает Eurostavka.

«Газпром нефтехим Салават» — нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенных в Республике Башкортостан.

ПАО «Газпром» — официальный партнер футбольного клуба «Зенит».

В пресс-службе компании, которая станет новым спонсором «Уфы», прокомментировали эту информацию.

«Пока нам трудно что-либо сказать об этой информации. До нас такие решения, которые принимает высшее руководство предприятия, ещё не доносили», — заявили в «Газпром нефтехим Салават».

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» проиграл «Уфе». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В 5-м туре туре Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Уфа» примет дома «Зенит».

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