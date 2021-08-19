На матче ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3000 зрителей

На матче пятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3000 зрителей, сообщает пресс-служба «армейцев».



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. количество болельщиков на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» вновь будет ограничено. Болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор также могут посетить встречу (без уведомления по электронной почте) при наличии QR-кода.



Матч с «Ахматом» состоится 21 августа в Москве. В предыдущей встрече в Ростове-на-Дону ЦСКА переиграл «Ростов» со счётом 3:1. ЦСКА набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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