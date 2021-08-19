На матче ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3000 зрителей

На матче пятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» смогут присутствовать до 3000 зрителей, сообщает пресс-служба «армейцев».
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. количество болельщиков на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» вновь будет ограничено. Болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор также могут посетить встречу (без уведомления по электронной почте) при наличии QR-кода.
Матч с «Ахматом» состоится 21 августа в Москве. В предыдущей встрече в Ростове-на-Дону ЦСКА переиграл «Ростов» со счётом 3:1. ЦСКА набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- 19 августа 2021
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:23
-
12:23
-
12:20
-
12:13
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:40
-
11:23
-
11:21
-
10:57
-
10:41
-
10:41
-
10:35
-
10:23
-
10:19
-
10:02
-
09:57
-
09:39
-
09:36
-
09:25
-
08:46
-
08:30
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
06:00