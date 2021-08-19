Доннарумма — о «Милане»: у меня другие амбиции, но я навсегда останусь фанатом клуба

Вратарь футбольного клуба «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своем решении покинуть «Милан».
«Я провёл в «Милане» восемь лет, это мой дом, и вместе с командой мы пережили много прекрасных и трудных моментов. Но в жизни необходимо принимать решения, у меня другие амбиции. Но я навсегда останусь фанатом «Милана». Эти восемь лет не забыты мной, но для роста мне были нужны перемены, чтобы я стал лучше и сильнее. Клянусь, что когда я уходил из «Милана», я не контактировал с другими командами, но был уверен, что если хорошо проведу Евро-2020, кто-нибудь на меня выйдет. Когда я подписал контракт с «ПСЖ», президент клуба сказал мне: «Наконец-то ты с нами». Да, в том сезоне команда не выиграла чемпионат, но настоящая цель у нас другая – Лига чемпионов», – цитирует Доннарумму Sport Mediaset.
- 19 августа 2021
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