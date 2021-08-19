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Центральный матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» обслужит Виталий Мешков

Центральный матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» обслужит Виталий Мешков
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Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матчах 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уфа» — «Зенит»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Антон Кобзев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Арсенал» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Урал» — «Динамо»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артем Любимов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Антон Фролов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Нижний Новгород» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Химки» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Илья Елеференко, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Николай Иванов.

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