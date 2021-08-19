«Ростов» опубликовал фото Роналду в своём «третьем комплекте формы»

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» в своём «твиттере» опубликовала фото, на котором португальский футболист Криштиану Роналду стоит в третьем комплекте игровой формы, который сегодня презентовал туринский «Ювентус». Новый комплект игровой формы «Ювентуса» выполнен в жёлтом и синем цветах.

«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», — говорится в посте, опубликованном в социальной сети.

Таким образом «ростовчане» пошутили над новой формой «бьянконери». Форма российского футбольного клуба традиционно создаётся в жёлто-синих тонах. Одно из прозвищ болельщиков «дончан» — жёлто-синие.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. Предыдущим клубом португальца был «Реал Мадрид». 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.