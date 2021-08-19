«Память ускользает». Легенда «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу рассказал о своей болезни

Легендарный шотландский футболист Денис Лоу сообщил, что врачи диагностировали у него сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера.
«Это очень сложное и проблемное заболевание. Я видел, как многие мои друзья проходили через это. Ты надеешься, что с тобой такого не случится, даже шутишь о болезни, игнорируя начальные симптомы. Ты просто не хочешь, чтобы это оказалось правдой. Ты злишься, расстраиваешься, потом начинаешь переживать о семье, которой придётся с этим справляться.
Я понимаю, как ухудшается работа моего мозга, память ускользает от меня. Это причиняет мне страдания, так как я не могу контролировать ситуацию. Я понимаю, что происходит, именно поэтому хочу заняться этой проблемой, пока ещё могу. Я также осознаю, что наступят дни, когда я уже ничего не смогу понять. Я ненавижу мысли об этом», — цитирует Лоу Sky Sports.
В составе «Манчестер Юнайтед» Лоу провёл 404 матча и забил 237 голов. Он также защищал цвета «Хаддерсфилда», «Манчестер Сити»и «Торино». В 1964 году Денис стал обладателем «Золотого мяча».
За сборную Шотландии Лоу выступал на протяжении 16 лет, проведя в общей сложности 55 матчей и забив 30 голов.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»:
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