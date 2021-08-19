«Реал» и Бензема согласовали продление контракта
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«Реал» и нападающий Карим Бензема договорились о продлении контракта, сообщает Николо Скира в своём «твиттере». Соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что у Бензема будет возможность покинуть «Реал» до истечения срока действия контракта, если он почувствует, что уже не соответствует уровню команды. Действующий контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
Напомним, Бензема выступил со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. После этого Карим находился в отпуске, откуда неделю назад вернулся в расположение «Реала» и узнал, что заразился коронавирусом.
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