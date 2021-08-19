«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поддержали Дениса Лоу, сообщившего о своей болезни

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поддержали легендарного шотландского футболиста Дениса Лоу, у которого были диагностированы сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. В ходе карьеры он выступал за оба клуба из Манчестера.

«Мы все с вами в этой битве, Денис. Мы восхищены открытостью, смелостью и смирением, с которыми вы говорите о своём диагнозе», — написала пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».

«Все в «Манчестер Сити» выражают свои наилучшие пожелания Денису Лоу в это трудное время. Мы все с вами», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити».

В 1964 году Денис стал обладателем «Золотого мяча». За сборную Шотландии Лоу выступал на протяжении 16 лет, проведя в общей сложности 55 матчей и забив 30 голов.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: