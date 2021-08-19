На матче «Локомотив» — «Краснодар» смогут присутствовать до 3000 зрителей

Роспотребнадзор уведомил «Локомотив», что на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» может быть допущено не более 3000 человек, сообщает пресс-служба железнодорожников.



Встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, аналогично игре с «Зенитом». Условия допуска на стадион остаются без изменений



Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 50-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кузяев не успел к мячу и наступил на ногу Рифату Жемалетдинову. На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал, но до мяча не дотянулся. На 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.

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