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Андрей Лунёв вызван в сборную России

Андрей Лунёв вызван в сборную России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «Байера» Андрей Лунёв вызван в национальную команду на ближайшие сборы.

«РФС отправил приглашение в «Байер» для вызова Андрея Лунёва на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени.

В расширенном списке было 7 вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток.

Подчеркну, Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьские матчи», — цитирует Кафанова пресс-служба сборной России.

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