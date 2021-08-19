Менеджер Евгений Савин прокомментировал уход из сборной России

Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин прокомментировал уход из национальной команды.



«Друзья! Вчера я покинул пост менеджера сборной России по футболу. Завершается прекрасный этап в моей карьере, который начался далеким апрелем 2007 года, когда я, молодой/зелёный 21-летний студент МГИМО, вдруг стал помощником/переводчиком Гуса Хиддинка. Первый год был как во сне, который венчал ЕВРО-2008! Вселенская радость от работы с кумирами и результата!

Затем был классный цикл с Диком Адвокатом, который, к сожалению, закончился неудачей в финальной этапе на Евро в Польше. Весь цикл я переводил все тренировки и установки – и это был очень крутой опыт. В 2012 главным тренером сборной стал Фабио Капелло — мне предложили повышение и на тот момент я стал, наверное, самым молодым менеджером сборных команд. Это был огромный аванс и доверие со стороны РФС и Фабио.

Яркий хоть и недолгий период с Леонидом Викторовичем Слуцким вспоминаю с удовольствием — первый опыт работы с российским тренером получился очень для меня ярким: Слуцкий поразил своими профессиональными и человеческими качествами.

Пять лет работы под руководством Станислава Саламовича — тоже очень большая профессиональная и жизненная школа, за которую я безмерно ему благодарен! Невероятный опыт и эмоции от домашнего ЧМ навсегда останутся в наших сердцах, а те, кто были частью той команды, я думаю, стали семьёй.

Конечно же нельзя не сказать о всех замечательных футболистах, с которыми за эти годы удалось поработать, перечислить всех не получится! Не хватит поста.

158 матчей на моем счету в качестве сотрудника сборной, помню практически каждый! Огромная благодарность за доверие и поддержку Российскому футбольному союзу, всем руководителям, с которыми удалось поработать эти годы, тренерским штабам, коллегам и партнёрам! Пожалуй, главное достижение — это коллеги, которые стали по-настоящему близкими и надёжными друзьями.

Сборной — удачи в оставшихся матчах отбора! Все шансы есть, а мы будем болеть! И какая же однажды будет крутая книга с кучей интересных историй. Но время писать мемуары ещё не пришло. Двигаемся дальше!

P. S. Безумно приятно получить кучу сообщений и звонков со словами поддержки) на день рождения столько не получал» — написал Савин в «Фейсбуке».