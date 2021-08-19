Даррен Андертон: как фаната «Тоттенхэма» меня полностью устраивает игра «Арсенала»
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Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Даррен Андертон поделился мнением о проблемах «Арсенала». «Канониры» начали новый сезон АПЛ с поражения в матче с «Брентфордом» со счётом 0:2 в 1-м туре.
«Я не знаю, что происходит в «Арсенале». Но у меня нет впечатления, что игроки команды счастливы. Не уверен, что футболисты делают всё для своего тренера.
В защите у них беспорядок. Второй гол в матче с «Брентфордом» подтверждает это. Забивать в ворота «Арсенала» слишком легко.
Меня как фаната «Тоттенхэма» полностью устраивает игра «Арсенала», не могу жаловаться», — цитирует Андертона Daily Star.
При этом Андертон отметил игру новичка «Арсенала» Бена Уайта. Его он назвал качественным игроком.
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