«Венеция» представила третью форму на сезон с помощью фото девушки в купальнике

Пресс-служба «Венеции» опубликовала третью форму на новый сезон. Итальянский клуб представил третью форму с помощью снимка модели в купальнике. Вскоре на сайте клубного магазина начнётся продажа формы.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Венеции».

Ранее «Венеция» аналогичным образом представила и другой комплект формы.

Эффектная модель позировала на фоне различных локаций города.

Напомним, футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в Серию А. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышли «Эмполи» и «Салернитана».

Ранее стало известно, что футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон перешёл в «Венецию» на правах аренды.