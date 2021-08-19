Названы претенденты на титул лучшего тренера года по версии УЕФА
Поделиться
Пресс-служба УЕФА назвала трёх претендентов на приз лучшему тренеру года. В список вошли наставник сборной Италии Роберто Манчини, главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Манчини привёл сборную Италии к титулу чемпиона Европы. В финале Евро-2020 итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.
Под руководством Тухеля «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). А Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к титулу чемпиона Англии и вышел с командой в финал Лиги чемпионов.
При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших на Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.
Комментарии
- 19 августа 2021
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:35
-
18:17
-
18:08
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:52
-
16:36
-
16:27
-
16:16
-
15:56
-
15:50
-
15:32
-
15:21
-
15:17
-
15:16
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:08
-
14:03
-
13:55
-
13:39
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
12:47
Партнерский контент