Названы претенденты на титул лучшего тренера года по версии УЕФА

Пресс-служба УЕФА назвала трёх претендентов на приз лучшему тренеру года. В список вошли наставник сборной Италии Роберто Манчини, главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Манчини привёл сборную Италии к титулу чемпиона Европы. В финале Евро-2020 итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.

Под руководством Тухеля «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). А Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к титулу чемпиона Англии и вышел с командой в финал Лиги чемпионов.

При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших на Евро-2020, 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.