«Локомотив» заплатит за полузащитника «Кана» € 7 млн

«Локомотив» близок к договорённости с «Каном» о покупке французского полузащитника Алексиса Бека-Бека, информирует журналист Goal Марк Мешенуа в «Твиттере».
Сторонам осталось урегулировать лишь мелкие детали сделки. Бека-Бека обойдётся «Локомотиву» в € 7 млн. Алексис может заключить с железнодорожниками контракт сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник летал во Францию, чтобы убедить Бека-Бека перейти в стан железнодорожников.
Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.
- 19 августа 2021
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