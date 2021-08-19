Лукаку рассказал, как на него повлияла работа с Конте

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился мнением о совместной работе с Антонио Конте. С итальянским специалистом бельгиец работал в «Интере».
«Я думаю, что в Италии я показал всему миру, на что способен. Так же я проявлял себя и в сборной Бельгии.
Думаю, мне нужно было уехать из Англии, чтобы полностью раскрыться. Мой план заключался в том, чтобы попробовать свои силы в разных лигах. Теперь у меня есть опыт в Серии А, в этом чемпионате я всегда хотел поиграть.
Там ты оказываешься в других условиях, сталкиваешься с иным давлением, это было здорово.
Очевидно, что Антонио Конте мне здорово помог. Он показал мне, что нужно делать, чтобы побеждать. И мы это сделали во втором сезоне. В Италии совсем другой футбол — очень много тактики, мало пространства», — цитирует Лукаку Independent.
- 19 августа 2021
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:35
-
18:17
-
18:08
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:52
-
16:36
-
16:27
-
16:16
-
15:56
-
15:50
-
15:32
-
15:21
-
15:17
-
15:16
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:08
-
14:03
-
13:55
-
13:39
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
12:47