Лукаку рассказал, как на него повлияла работа с Конте

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поделился мнением о совместной работе с Антонио Конте. С итальянским специалистом бельгиец работал в «Интере».

«Я думаю, что в Италии я показал всему миру, на что способен. Так же я проявлял себя и в сборной Бельгии.

Думаю, мне нужно было уехать из Англии, чтобы полностью раскрыться. Мой план заключался в том, чтобы попробовать свои силы в разных лигах. Теперь у меня есть опыт в Серии А, в этом чемпионате я всегда хотел поиграть.

Там ты оказываешься в других условиях, сталкиваешься с иным давлением, это было здорово.

Очевидно, что Антонио Конте мне здорово помог. Он показал мне, что нужно делать, чтобы побеждать. И мы это сделали во втором сезоне. В Италии совсем другой футбол — очень много тактики, мало пространства», — цитирует Лукаку Independent.