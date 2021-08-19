Экс-игрок «Спартака» Яковлев продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. 30-летний футболист подписал контракт с местным «Кызыл-Жаром», информирует клубная пресс-служба.

Детали контракта Яковлева с казахстанским клубом не разглашаются. Пресс-служба «Кызыл-Жара» в своём «инстаграме» в качестве презентации игрока опубликовала фото Павла, держащего в руках футболку команды.

Павел Яковлев – воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», «Анжи» и воронежского «Факела». Всего на его счету 187 матчей и 24 гола в Российской Премьер-Лиге.