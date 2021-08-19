Газизов: когда я пришёл, «Спартак» был на девятом месте. Когда уходил – на первом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу периода своей работы на аналогичной должности в московском «Спартаке».
«Спартак» для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, к примеру, что я раздражитель для кого-то в «Спартаке». Один из генеральных директоров, таких в клубе было очень много.
Чему меня научила работа в Москве? Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперёд. Знаю одно: когда пришёл, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом. Прочее — частности. Хотите что-то понять — смотрите на табло или в таблицу. Заниматься болтовнёй в задачи менеджера не входит», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Напомним, сейчас Газизов и «Спартак» ведут судебные разбирательства в отношении финансовых претензий сторон.
- 19 августа 2021
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