Андрей Аршавин: «Зенит» получит компенсацию за уход Крапухина

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал уход из команды форварда Станислава Крапухина. Он подписал контракт с ФК «Рига».

«Понимали, что на данный момент Стас вряд ли сможет закрепиться в основном составе, а держать на скамейке и не давать игроку прогрессировать не было никакого смысла. «Зенит-2» он перерос и по возрасту, и по своим данным, и по мастерству. Мы понимали, что Крапухин будет интересен многим клубам, даже весной были предложения по нему, но на тот момент Станислав принял решение от них отказаться.

Конечно, клуб и академия получат денежную компенсацию за переход игрока в «Ригу». Этих средств точно хватит отбить те деньги, которые были вложены в развитие футболиста – наша экономическая и спортивная модели показали свою эффективность: если игрок по каким-то причинам не попадает в команды РПЛ, мы находим для него и для клуба выгодные варианты, чтобы он мог продолжать своё развитие.

Последний сезон прошел для Станислава очень хорошо. От любительского контракта в «Звезде» Станислав под руководством Владислава Радимова дорос до звания лучшего бомбардира ПФЛ. Конечно, во всей этой истории есть доля случая: у «Зенита-2» были проблемы в линии атаки, а в товарищеских матчах с нашими командами Крапухин очень ярко себя проявил. Мне кажется, и молодёжке, и второй команде забил по два гола. Мы решили обратиться к его кандидатуре, знали, что он и в молодёжной команде себя проявлял, поэтому рассчитывали на его помощь. Наверное, до конца не представляли себе, что всё сложится настолько удачно. Стас хорошо себя зарекомендовал даже в основном составе, на сборах и в официальных матчах.

Думаю, что у него все должно получиться, по своим навыкам он точно соответствует латвийскому чемпионату. Мы желаем ему удачи, будем продолжать пристально следить за его игрой. Ни в коем случае не исключаем возможного возвращения Станислава уже в основной состав», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.