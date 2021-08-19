«Атлетико» подписал голкипера «Монако»
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Голкипер «Монако» Бенжамен Леком продолжит карьеру в чемпионате Испании. 30-летний француз перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды, информирует пресс-служба «матрасников».
Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Бенжамен Леком выступал за «Монако» с 2019 года. Ранее на взрослом уровне он защищал цвета «Монпелье», «Лорьяна» и «Дижона». Также голкипер был заигран за молодёжные сборные Франции, но за основную национальную команду пока не выступал.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Леком провёл 28 матчей и пропустил 27 голов. При этом в 13 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.
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