Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер получил травму в игре за Суперкубок Германии, но отыграл весь матч

Нойер получил травму в игре за Суперкубок Германии, но отыграл весь матч
Комментарии

У голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера диагностирована травма правого голеностопного сустава. Немецкий вратарь получил повреждение во время матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1), информирует официальный сайт «Баварии».

Сообщается, что, несмотря на повреждение, Нойер отыграл весь матч. После этого он успел провести несколько тренировок, но на одной из них травма дала о себе знать. Сроки возвращения Мануэля пока неизвестны.

35-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз — Кубка Германии, шесть раз завоевал Суперкубок Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Новость по теме
Нойер стал первым вратарём, который провёл за сборную Германии 100 матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021