Нойер получил травму в игре за Суперкубок Германии, но отыграл весь матч
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У голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера диагностирована травма правого голеностопного сустава. Немецкий вратарь получил повреждение во время матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1), информирует официальный сайт «Баварии».
Сообщается, что, несмотря на повреждение, Нойер отыграл весь матч. После этого он успел провести несколько тренировок, но на одной из них травма дала о себе знать. Сроки возвращения Мануэля пока неизвестны.
35-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз — Кубка Германии, шесть раз завоевал Суперкубок Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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