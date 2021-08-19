«Велес» подписал защитника из Сербии

Футбольный клуб «Велес», выступающий в ФНЛ, объявил о подписании сербского защитника Филипа Стаменковича, информирует пресс-служба московской команды.

Стороны заключили соглашение сроком на два сезона. 22-летний футболист будет выступать за «Велес» под 5-м номером. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Филип Стаменкович защищал цвета сербского «Златибора». Ранее он также выступал у себя на родине за «Динамо» (Вранье) и «Рад».

«Велес» в шести матчах набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Следующий матч «Велес» проведёт 21 августа, соперником московского клуба станет владикавказская «Алания».