«Велес» подписал защитника из Сербии
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Футбольный клуб «Велес», выступающий в ФНЛ, объявил о подписании сербского защитника Филипа Стаменковича, информирует пресс-служба московской команды.
Стороны заключили соглашение сроком на два сезона. 22-летний футболист будет выступать за «Велес» под 5-м номером. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Филип Стаменкович защищал цвета сербского «Златибора». Ранее он также выступал у себя на родине за «Динамо» (Вранье) и «Рад».
«Велес» в шести матчах набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Следующий матч «Велес» проведёт 21 августа, соперником московского клуба станет владикавказская «Алания».
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