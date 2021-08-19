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«Ракув» нанёс поражение «Генту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций

«Ракув» нанёс поражение «Генту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций
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Польский клуб «Ракув» одержал победу в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций с бельгийским «Гентом». Встреча, проходившая в Бельско-Бяла на стадионе «Мейски», закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Анджей Невулис, отличившийся на 64-й минуте.

Ранее «Ракув» в третьем раунде плей-офф Лиги конференций обыграл казанский «Рубин». Первый матч команд закончился со счётом 0:0, а в ответной встрече «Ракув» победил с минимальным счётом, забив уже в овертайме.

Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию попадут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2021, четверг. 19:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
1 : 0
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Невулис – 64'
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