Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра согласился на переход во «Фламенго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра согласовал переход в бразильский клуб «Фламенго», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, Перейра перейдёт во «Фламенго» на правах аренды. Журналист утверждает, что сделка уже согласована, бразильский клуб заплатит за аренду игрока € 1 млн.
Также «Фламенго» сможет выкупить контракт полузащитника за € 15 млн. В течение нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» и «Фламенго» будут совместно выплачивать зарплату футболиста. Уже в ближайшее время Перейра вылетит в Бразилию.
«Манчестер Юнайтед» успешно стартовал в новом сезоне АПЛ. «Красные дьяволы» в матче 1-го тура АПЛ разгромили «Лидс Юнайтед» со счётом 5:1.
В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 2-е место в турнирной таблице АПЛ.
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