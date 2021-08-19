Лунёв отреагировал на вызов в сборную России

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал свой вызов в сборную России.

«Очень рад получить вызов в сборную России. С нетерпением жду сборов», — написал Лунев в своём «инстаграме».

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.