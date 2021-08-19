«Рубин» хочет подписать форварда «Монпелье»

Нападающий «Монпелье» Анди Делор может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 29-летнего форварда заинтересован казанский «Рубин», информирует журналист Мохамед Тубаш-Тер в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, «Монпелье» не горит желанием расставаться с Делором, но вынужден продать его из-за сложного финансового положения. Помимо «Рубина» в игроке заинтересована «Ницца».

В сезоне-2020/2021 Анди провёл в составе «Монпелье» 34 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 16 млн. В нынешнем сезоне на счету Делора два матча и один забитый мяч. Игрок также выступает за сборную Алжира, в составе которой провёл уже 10 матчей.