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Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций

Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций
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Сегодня, 19 августа, «Трабзонспор» встретился с «Ромой». Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция) и завершился победой итальянского коллектива со счётом 2:1. Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавил Матей Юг.

«Рома» открыла счёт в матче на 55-й минуте, голом отметился Лоренцо Пеллегрини. Но уже на 64-й минуте Андреас Корнелиус восстановил статус-кво. Решающий и победный для команды Жозе Моуринью гол забил новичок «волков» Эльдор Шомуродов на 81-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Ответный матч «Ромы» и «Трабзонспора» состоится 26 августа. Победитель этой пары пройдёт в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 1-й матч
19 августа 2021, четверг. 20:30 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Пеллегрини – 55'   1:1 Корнелиус – 64'   1:2 Шомуродов – 81'
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