Клаудиньо: «Зенит» — большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой

Новичок «Зенита» Клаудиньо высказался после своего перехода в стан сине-бело-голубых.

«Конечно, я слышал о «Зените» до трансфера, в том числе благодаря тому, что здесь выступал Халк. Я смотрел нарезки его игр, его голы за сине-бело-голубых. Когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, очень много говорил с Малкомом. С ним мы дружим с детства.

Много спрашивал про «Зенит», Петербург. Он рассказывал только хорошее, так что у меня не было никаких сомнений в том, чтобы принять это предложение. Сейчас, находясь здесь, каждый день вижу подтверждение его слов. Мне всё очень нравится. «Зенит» — большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой. Жду момента, чтобы показать себя, готовлюсь продемонстрировать лучшую игру, на которую способен», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».