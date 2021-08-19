На обложке Charlie Hebdo появилась отсылка к переходу Месси в «ПСЖ» и талибам

Новый выпуск сатирического французского журнала Charlie Hebdo посвящён событиям, которые происходят в Афганистане. Власть в стране захватила запрещённая в России организация «Талибан». Авторы журнала поместили на обложку женщин в никабе с фамилией Месси и номером 30 на спине. Таким образом журналисты напомнили, что Катар фактически финансировал переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». При этом Катар предположительно считается спонсором талибов, которые захватили власть в Афганистане.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.