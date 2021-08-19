Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо: неважно, кто будет соперником «Зенита» в группе ЛЧ. Задача – выйти в плей-офф

Клаудиньо: неважно, кто будет соперником «Зенита» в группе ЛЧ. Задача – выйти в плей-офф
Комментарии

Новичок «Зенита» Клаудиньо рассказал о целях сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«В целом сыграть в Лиге чемпионов для меня — большая мечта. Рад, что буду реализовывать эту мечту в футболке «Зенита». Что касается соперников, то все команды там хороши. Совершенно неважно, кто будет соперником — есть задача, есть большое желание и стремление пройти групповой этап и выйти в плей-офф. Кто бы ни оказался с нами в группе, мы должны выполнить поставленную задачу.

Пока со мной прибыли только мой агент и отец, чтобы чуть-чуть помочь с адаптацией на новом месте. Но я получил вызов в национальную сборную, поэтому поеду в Бразилию и уже оттуда вернусь, возможно, с какой-то большей частью моей семьи, чтобы они тоже познакомились с моим новым местом жительства», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Новость по теме
Клаудиньо: «Зенит» — большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021