Клаудиньо: неважно, кто будет соперником «Зенита» в группе ЛЧ. Задача – выйти в плей-офф

Новичок «Зенита» Клаудиньо рассказал о целях сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.
«В целом сыграть в Лиге чемпионов для меня — большая мечта. Рад, что буду реализовывать эту мечту в футболке «Зенита». Что касается соперников, то все команды там хороши. Совершенно неважно, кто будет соперником — есть задача, есть большое желание и стремление пройти групповой этап и выйти в плей-офф. Кто бы ни оказался с нами в группе, мы должны выполнить поставленную задачу.
Пока со мной прибыли только мой агент и отец, чтобы чуть-чуть помочь с адаптацией на новом месте. Но я получил вызов в национальную сборную, поэтому поеду в Бразилию и уже оттуда вернусь, возможно, с какой-то большей частью моей семьи, чтобы они тоже познакомились с моим новым местом жительства», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».
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