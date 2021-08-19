Вагнер Лав оформил дубль за «Кайрат» в матче Лиги конференций

Сегодня, 19 августа, люксембургская «Фола» встретилась с казахстанским «Кайратом». Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершился победой «Кайрата» со счётом 4:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров, которую возглавил Фабиу Вириссиму.

Достаточно неожиданно счёт в матче открыла «Фола», считавшаяся явным аутсайдером. Автором забитого мяча на 19-й минуте стал Мирза Мустафич. Однако далее «Кайрат» взял дело в свои руки и забил четыре гола. Примечательно, что два из них на свой счёт записал хорошо знакомый российским болельщикам бразильский форвард Вагнер Лав. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу команды из Казахстана.

Ответный матч «Кайрата» и «Фолы» состоится 26 августа. Победитель этой пары пройдёт в групповой этап Лиги конференций УЕФА.