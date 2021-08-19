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Луганская «Заря» разгромно проиграла «Рапиду» в матче Лиги конференций

Луганская «Заря» разгромно проиграла «Рапиду» в матче Лиги конференций
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Сегодня, 19 августа, австрийский «Рапид» встретился с украинской «Зарей». Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций состоялся на стадионе «Альянц» в Вене (Австрия) и завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Игру обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавил Сандро Шерер.

«Рапид» открыл счёт в матче на 29-й минуте, голом отметился Таксиархис Фунтас. Счёт долгое время оставался неизменным, пока на 78-й минуте Эркан Кара не удвоил преимущество хозяев. Точку в матче на 85-й минуте поставил Марко Грюлль, забивший третий мяч австрийского коллектива. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Рапида».

Ответный матч «Рапида» и луганской «Зари» состоится 26 августа. Победитель этой пары пройдёт в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

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