Президент «Фиорентины»: «Ювентус» украл у нас Кьезу, они ведут грязный бизнес

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо высказался о переходе форварда Федерико Кьезы в «Ювентус». По словам Комиссо, туринцы «украли» у флорентийцев нападающего. По мнению бизнесмена, средние итальянские клубы не могут ничего поделать с экспансией грандов.
«Как «Ювентус» подписал Кьезу? Они украли его, завалив парня деньгами. Есть большая разница между нами и «Ювентусом». Чем больше доходов, тем больше денег можно тратить. «Ювентус» — фаворит чемпионата Италии, так как они тратят на зарплаты € 300 млн, а мы — €70 млн. Деньги решают.
Такие клубы как «Ювентус», «Барселона» и «Интер» ведут грязный бизнес с помощью своих кредитов», — цитирует Комиссо Football Italia.
Кьеза провёл в «Ювентусе» уже два сезона. За это время форвард принял участие в 43 матчах и забил 14 мячей, а также отдал 10 результативных передач.
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