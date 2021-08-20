«Торино» готов предложить € 7 млн за экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао

25-летний бразильский центральный защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Италии, сообщает Goal.
Согласно информации источника, серьёзный интерес к игроку проявляет «Торино», который готов выложить за него € 7 млн. Самому же Бекао будет предложено соглашение на четыре года. В свою очередь «Торино» готовит продажу другого защитника – Лянцо Эвангелисту, являющегося соотечественником Бекао. Его продажа даст «зелёный свет» на переход Бекао.
В сезоне-2020/2021 Бекао принял участие в 36 встречах за «Удинезе» во всех турнирах, в 32 из которых он начинал игру в стартовом составе. На его счету один забитый мяч и пять предупреждений. Контракт Родриго с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.
Отметим, с 2018 по 2019 год защитник выступал в составе московского ЦСКА.
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