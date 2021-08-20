Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Партизан» уступил «Санта-Кларе» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций

«Партизан» уступил «Санта-Кларе» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций
Комментарии

В Понта-Делгаде (Португалия) на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором местная «Санта-Клара» принимала сербский «Партизан». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи – отличиться удалось бразильскому форварду «Санта-Клары» Карлосу Карвальо. В начале второго тайма им удалось удвоить преимущество благодаря забитому мячу Хидемаса Мориты, однако спустя пять минут «Партизан» усилиями Игора Вуячича сократил отставание до минимума, установив окончательный счёт матча.

Ответная игра состоится в четверг, 26 августа, в Сербии на стадионе «Партизан» в Белграде. Начало матча – 22:00 мск.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2021, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Санта-Клара
Понта-Делгада, Португалия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021