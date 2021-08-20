«Партизан» уступил «Санта-Кларе» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций

В Понта-Делгаде (Португалия) на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором местная «Санта-Клара» принимала сербский «Партизан». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи – отличиться удалось бразильскому форварду «Санта-Клары» Карлосу Карвальо. В начале второго тайма им удалось удвоить преимущество благодаря забитому мячу Хидемаса Мориты, однако спустя пять минут «Партизан» усилиями Игора Вуячича сократил отставание до минимума, установив окончательный счёт матча.

Ответная игра состоится в четверг, 26 августа, в Сербии на стадионе «Партизан» в Белграде. Начало матча – 22:00 мск.