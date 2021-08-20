Хамес Родригес – в эфире на Twitch: даже не знаю, с кем играет «Эвертон»?

30-летний колумбийский атакующий полузащитник английского «Эвертона» Хамес Родригес в одном из последних прямых эфиров на популярной игровой стриминговой платформе Twitch заявил, что не знает, с кем на этой неделе играет его команда.

«Я даже не знаю, с кем играет «Эвертон»? Подскажите, пожалуйста», — приводит слова Хамеса журналист Николо Скира в «Твиттере», отмечая, что три недели назад «Эвертон» предлагал футболиста «Милан» и мадридскому «Атлетико». При этом отмечается, что колумбиец находится в плохих отношениях с новым главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом, поэтому наверняка покинет клуб до конца летнего трансферного окна.

Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.



В субботу, 21 августа, «Эвертон» на выезде сыграет с «Лидс Юнайтед» во втором туре чемпионата Англии.