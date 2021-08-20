Месси не поедет с «ПСЖ» на выездной матч с «Брестом». Дебютировать может Доннарумма
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34-летний аргентинский звёздный форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжает набирать форму и не дебютирует за парижан в выездном матче 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом». Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере».
Как отмечает источник, участия в игре не примет и другой нападающий – бразилец Неймар. Однако ожидается, что сыграть смогут Анхель Ди Мария, Марко Верратти и Джанлуиджи Донннарумма, для которого это будет дебютная игра в составе парижан.
Напомним, что «ПСЖ» в первом туре чемпионата Франции обыграл на выезде «Труа» (2:1), а затем в домашнем матче победил «Страсбург» (4:2). Игра 3-го тура с «Брестом» пройдёт в пятницу, 20 августа, начало – 22:00 мск.
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