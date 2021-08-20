Месси не поедет с «ПСЖ» на выездной матч с «Брестом». Дебютировать может Доннарумма

34-летний аргентинский звёздный форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжает набирать форму и не дебютирует за парижан в выездном матче 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом». Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере».



Как отмечает источник, участия в игре не примет и другой нападающий – бразилец Неймар. Однако ожидается, что сыграть смогут Анхель Ди Мария, Марко Верратти и Джанлуиджи Донннарумма, для которого это будет дебютная игра в составе парижан.



Напомним, что «ПСЖ» в первом туре чемпионата Франции обыграл на выезде «Труа» (2:1), а затем в домашнем матче победил «Страсбург» (4:2). Игра 3-го тура с «Брестом» пройдёт в пятницу, 20 августа, начало – 22:00 мск.

Новость по теме На обложке Charlie Hebdo появилась отсылка к переходу Месси в «ПСЖ» и талибам