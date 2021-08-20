«Барселона Гуаякиль» стала единственным полуфиналистом Кубка Либертадорес не из Бразилии

В последнем четвертьфинале Кубка Либертадорес эквадорский клуб «Барселона Гуаякиль» принимал бразильский «Флуминенсе».

Матч завершился со счётом 1:1. В составе хозяев на 73-й минуте забил Гонсало Мастриани, а за «Флуминенсе» с пенальти на 90-й минуте отличился Фред. Первый матч противостояния завершился со счётом 2:2, таким образом «Барселона» вышла в полуфинал турнира.

Отметим, три других клуба, вышедших в полуфинальную стадию Кубка представляют Бразилию – «Палмейрас», «Атлетико Минейро» и «Фламенго». Полуфинальные встречи турнира пройдут 22 и 29 сентября.

Ранее, в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Минейро» со счётом 3:0 обыграл аргентинский «Ривер Плейт», а экс-игрок «Зенита» Халк забил гол и отдал результативную передачу.