Депай: я даже не успел познакомиться с Месси

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал, что не успел лично познакомиться с нападающим Лионелем Месси, покинувшим клуб.
«Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки, и я даже поздороваться с ним не успел. Возможно, это удастся сделать, если мы когда-нибудь сыграем друг против друга или он вернётся в клуб. Кто знает», – цитирует Депая Diario Sport.
15 августа 2021 года Депай дебютировал в чемпионате Испании, выйдя в основном составе на матч первого тура против «Реал Сосьедада» и отметился голевой передачей.
27-летний форвард из Нидерландов перешёл в «Барселону» этим летом из французского «Лиона», за который выступал с 2017 года. Также Депай играл за «Манчестер Юнайтед» и «ПСВ».
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