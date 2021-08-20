Депай: я даже не успел познакомиться с Месси

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал, что не успел лично познакомиться с нападающим Лионелем Месси, покинувшим клуб.

«Я даже не успел с ним познакомиться. Он поздно приступил к предсезонной подготовке из-за отпуска, связанного с Кубком Америки, и я даже поздороваться с ним не успел. Возможно, это удастся сделать, если мы когда-нибудь сыграем друг против друга или он вернётся в клуб. Кто знает», – цитирует Депая Diario Sport.

15 августа 2021 года Депай дебютировал в чемпионате Испании, выйдя в основном составе на матч первого тура против «Реал Сосьедада» и отметился голевой передачей.

27-летний форвард из Нидерландов перешёл в «Барселону» этим летом из французского «Лиона», за который выступал с 2017 года. Также Депай играл за «Манчестер Юнайтед» и «ПСВ».