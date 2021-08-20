Лунёв вызван в сборную, Шомуродов забил победный гол за «Рому». Главное к утру

Голкипер немецкого «Байера» Андрей Лунёв получил вызов в сборную России, гол Эльдора Шомуродова принёс «Роме» победу в матче Лиги конференций, а теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Андрей Лунёв вызван в сборную России.

2. Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций.

3. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

4. Андрей Рублёв одолел Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

5. Вагнер Лав оформил дубль за «Кайрат» в матче Лиги конференций.

6. Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над США.

7. Промес возобновил тренировки после травмы, из-за которой пропустил матчи с «Бенфикой».

8. «Локомотив» заплатит за полузащитника «Кана» € 7 млн.

9. УЕФА объявил тройку номинантов на звание игрока года в Европе. В ней нет Месси и Роналду.

10. УНИКС впервые в истории подписал итальянского игрока.

11. «Рубин» хочет подписать форварда «Монпелье».

12. Пловец Евгений Рылов высказался о зарплатах футболистов.

13. «Тоттенхэм» уступил «Пасуш де Ферейре» в первом матче квалификации Лиги конференций.

14. Полузащитник «Шахтёра» Марлос принял решение завершить выступления в сборной Украины.

15. Марина Мохнаткина единогласным решением судей победила Клаудиу Замору на турнире PFL 8.