Лунёв вызван в сборную, Шомуродов забил победный гол за «Рому». Главное к утру

Голкипер немецкого «Байера» Андрей Лунёв получил вызов в сборную России, гол Эльдора Шомуродова принёс «Роме» победу в матче Лиги конференций, а теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Андрей Лунёв вызван в сборную России.
2. Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Трабзонспором» в матче Лиги конференций.
3. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.
4. Андрей Рублёв одолел Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.
5. Вагнер Лав оформил дубль за «Кайрат» в матче Лиги конференций.
6. Сборная России стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу с победы над США.
7. Промес возобновил тренировки после травмы, из-за которой пропустил матчи с «Бенфикой».
8. «Локомотив» заплатит за полузащитника «Кана» € 7 млн.
9. УЕФА объявил тройку номинантов на звание игрока года в Европе. В ней нет Месси и Роналду.
10. УНИКС впервые в истории подписал итальянского игрока.
11. «Рубин» хочет подписать форварда «Монпелье».
12. Пловец Евгений Рылов высказался о зарплатах футболистов.
13. «Тоттенхэм» уступил «Пасуш де Ферейре» в первом матче квалификации Лиги конференций.
14. Полузащитник «Шахтёра» Марлос принял решение завершить выступления в сборной Украины.
15. Марина Мохнаткина единогласным решением судей победила Клаудиу Замору на турнире PFL 8.
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